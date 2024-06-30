تكنولوجيا: vivo تستعد لإطلاق هاتف vivo Y03t قريباً للأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف vivo Y03t من الفئة المتوسطة في قاعدة بيانات IMEI مؤخراً، والتي أوضحت بعض التفاصيل حول هذا الإصدار إستعداداً للإعلان الرسمي.

تستمر شركة vivo في التوسع بإصدارات الشركة في الأسواق العالمية، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد منخفض التكلفة بعلامة vivo Y03t التجارية.

ولقد رصد الهاتف بالفعل في منصة IMEI بنموذج رقم “V2409”، والذي يأتي بترقية في المواصفات مقارنة بإصدار الشركة السابق.

ولقد جاء إصدار الشركة السابق Vivo Y03 بشاشة IPS بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz.

كما تميز هذا الإصدار برقاقة معالج Helio G85، وكاميرة رئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر auxiliary، أيضاً يتميز الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل.

ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم الشحن بقدرة 15W، ومن المتوقع أن يأتي هاتف Y03t بترقية في المواصفات في الفئة منخفضة التكلفة.

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