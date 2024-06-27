مفعوله سحري.. عصير يقلل التهاب المفاصل ويخفف آلامها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثيرون من آلام المفاصل، تلك المشكلة التي تُعيق حركتهم وتؤثر على حياتهم اليومية، إلا أن عصير الكرز يصبح حليفا قويا في مكافحة هذا الالتهاب المزعج، وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وفقا لموقع "health".

كيف يساعد عصير الكرز على تخفيف آلام المفاصل؟

- غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، تُعرف هذه المركبات بقدرتها على كبح نشاط إنزيمات الالتهاب، ما يقلل من الالتهاب في المفاصل ويخفف من آلامها.

- يحتوي على مركبات البوليفينول، التي تتمتع هذه المركبات بخصائص مضادة للالتهابات وللأكسدة، ما يُسهم في تخفيف آلام الركبة والتهاب المفاصل وتقليل أعراض النقرس.

- يساعد عصير الكرز على منع تراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بآلام الركبة والتهاب المفاصل العظمي.

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فوائد أخرى لعصير الكرز

تقوية الذاكرة.

تعزيز جودة النوم.

دعم صحة القلب.

تنظيم ضغط الدم.

خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

تخفيف آلام العضلات.

دعم صحة الدماغ.

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