شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأولمبية: الرياضة المصرية تعيش طفرة غير مسبوقة على كل المستويات والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية ، أن الرياضة المصرية تعيش طفرة غير مسبوقة على كل المستويات بفضل دعم واهتمام الدولة المصرية في عهد الجمهورية الجديدة .

وقال "إدريس"، "البعثة المصرية هي الأكبر عربيا وواحدة من أضخم البعثات على مستوى العالم، وظهورها بشكل مميز أمام البعثات العالمية أمر ضروري، واللجنة ستكون حريصة دائما على المظهر المشرف البعثات المصرية في كل البطولات والمحافل الدولية".



ووجه المهندس ياسر إدريس الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الدعم المقدم للرياضة المصرية على جميع المستويات، مؤكدا أن اللجنة الأولمبية هيئة وطنية وحريصة كل الحرص على صالح الأبطال والمنتخبات الوطنية، وتوفير المناخ المناسب من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.



وأضاف ياسر إدريس، أن مكافأة فوز أي رياضي مصري بميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2024 قد تصل إلى 5 ملايين جنيه، مؤكدا أن اللائحة المالية الجديدة أعدها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك اتفاق مع بعض الرعاة حول المكافآت المالية للأبطال في باريس 2024، لكي يصل ما يحصده صاحب الميدالية الذهبية إلى 5 ملايين جنيه، بجانب بعض الهدايا.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إلى أن الدولة المصرية في عهد الجمهورية الجديدة جاهزة لاستضافة الأولمبياد، حيث نمتلك البنية التحتية والإنشائية الرياضية والمؤهلة لتحقيق ذلك ولا ينقصنا سوى إدارة هذا الملف.



وتابع رئيس اللجنة الأولمبية، أنه في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدعم ومساندة أبطالنا الرياضيين، أن المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبو مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب، وصولًا للأولمبياد وتحقيق الميداليات، حيث تواجد الأبطال المصريين على منصات التتويج العالمية بعد حصد أكثر من 3000 ميدالية متنوعة بين "ذهب، وفضة، وبرونز" البطولات والدورات والدولية والعالمية والقارية والعربية، وعلى مستوى الأبطال البارالمبيين تم تحقيق 584 ميدالية متنوعة بين "ذهب، فضة، برونز" حصل عليها 350 لاعبا بارالمبيا.



كما قدمت مصر تجربة فريدة وناجحة بكل المقاييس في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، بعد تنظيم ما يقرب من 325 بطولة دولية وقارية وعربية، أبرزها بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021

ونوه رئيس اللجنة الأولمبية ، أن المنشآت الرياضية في عهد الجمهورية الجديدة تشهد تطورا كبيرا ، و بتواجد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية المُقامة علي مساحة 468 فدان، وبها استاد يسع 92 ألف متفرج، وصالتين مغطاة بإجمالي سعة 23 ألف متفرج، ومجمع صالات تنس وسباحة واسكواش، وصالات منافسات الرماية والفروسية، و صالة مغطاة تتسع 7500 ألف متفرج، 14 ملعب خماسي وقانوني، مجمع ملاعب تنس وسباحة واسكواش، وثلاثة صالات أنشطة منهم صالة لذوي الهمم والذين حازوا علي اهتمام القيادة السياسية، دليل علي قدرة مصر علي استضافة أي حدث عالمي .