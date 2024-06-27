يا رب تطلعوا في خشبة واحدة.. "أم أيمن" تعيش في المقابر بعد استجابة دعوتها بموت أبمائها الأربعة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

مقطع فيديو قصير انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حصد الكثير من المشاهدات ونالت صاحبته تعاطف المتابعين، إذ تظهر خلاله سيدة عجوز تعيش في المقابر، بجوار قبور أبنائها الأربعة بسبب إحساسها بالذنب، إذ توجهت في لحظة غضب بالدعاء إلى الله أن يموت الأربعة معا، وهو ما حدث بالفعل.

السيدة "أم أيمن" روت حكايتها باقتضاب عبر مقطع فيديو هز قلوب الجميع، مُعبرةً عن شعورها بالذنب لدعائها عليهم في لحظة غضب.

"تطلعوا في خشبة واحدة أنتم الأربعة"، خرجت تلك الكلمات من " أم أيمن" في لحظة غضب بعد خلاف نشب بين أبنائها، ولم تدرك حينها أن كلماتها ستتحول إلى لعنة تُفقدها فلذات أكبادها.

وحسب حديثها، في غضون ساعات قليلة، توفي أبناء "أم أيمن" الأربعة واحدًا تلو الآخر، تاركين وراءهم أمًا مفجوعة وأسرة محطمة، وتصف أم أيمن لحظات تلقيها خبر وفاة كل ابن، وكيف كانت تفقد وعيها من شدة الحزن، لتفيق على خبر وفاة ابن آخر.

تعيش أم أيمن الآن وسط قبور أبنائها، مُحاطةً بذكرياتهم وألم الفقد الموجعه، وتشعر بالذنب لاعتقادها أن دعوتها عليهم سحبت أرواحهم، وتُردد بصوت يملؤه الحزن: "ربنا حققلي دعائي".

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— منوعات إكس (@AmlShihata)

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