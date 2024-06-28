عودة السالوبيت الجينز.. نفحة من التسعينيات في صيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يعود السالوبيت الجينز بقوة إلى عالم الموضة النسائية هذا الصيف، ليعيد إحياء إطلالة التسعينيات الجذابة بأسلوب عصري.

مجلة "Instyle" المهتمة بالموضة والجمال، أوضحت أن السالوبيت الجينز يستحضر في الذهن ذكريات الطفولة البريئة، مشيرة إلى عودته هذا الموسم بألوان زاهية مثل الأزرق الإنديغو والأزرق السماوي، بالإضافة إلى الأبيض الكلاسيكي.

يتميز السالوبيت الجينز بطابعه العملي كونه قطعة واحدة، ما يجعله خيارًا مثاليًا للارتداء اليومي.

وتتنوع إمكانيات تنسيقه، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع تانك توب وحذاء رياضي.

ولإطلالة أنيقة، يمكن تنسيقه مع قميص أبيض وحذاء أنيق مثل اللوفر أو البروج.

وللحصول على إطلالة أكثر فخامة، يمكن تنسيقه مع بلوزة أنيقة تزدان بالكرانيش أو بالدانتيل المثقوب، والتي تضفي على المظهر لمسة من الرقة والأنوثة.

يُعد السالوبيت الجينز قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة أي امرأة، فهو مناسب لمختلف المناسبات والأعمار، ويمكن تنسيقه بسهولة مع مختلف القطع والإكسسوارات لإطلالة مميزة وعصرية.

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