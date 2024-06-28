محمد اسماعيل - القاهرة - هذا ما يحدث لجسمك بعد تناول ساندوتشات كبدة وسجق من الشارع

كتبت- أسماء مرسي:

تناول الطعام من عربات الكبدة والسجق في الشارع عادة شائعة لدى الكثير من الأشخاص، لما تقدمه هذه العربات من وجبات سريعة بأسعار في متناول الجميع.

ولكن وراء هذه العادة الخاطئة، تكمن مخاطر صحية جسيمة تؤثر على صحتك على المدى الطويل.

أوضحت الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، لـ"الخليج 365" أن هذه العربات تُشكل بيئة خصبة لنمو البكتيريا الضارة، خاصة في ظل افتقارها إلى معايير النظافة الأساسية وعدم مراعاة شروط حفظ الطعام الصحية.

وأشارت إلى ازدياد خطر الإصابة بالتسمم الغذائي عند تناول الكبدة والسجق من هذه العربات، مشيرة إلى أن أعراضه تشمل ألم البطن، القيء، الإسهال.

ولفتت أخصائية التغذية إلى أن السندوتشات التي تُقدمها هذه العربات تُصنع من لحوم غير جيدة، ما يُؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى جرثومة المعدة.

كما نبهت إلى أن إضافة كميات كبيرة من الملح إلى الكبدة والسجق لتعزيز النكهة، يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وأشارت إلى أن الكبدة والسجق من الأطعمة عالية السعرات الحرارية والدهون، ما يُسهم في زيادة الوزن والسمنة.

لذا، نصحت أخصائية التغذية بتجنب تناول الطعام من عربات الكبدة والسجق في الشارع، والحرص على تحضير هذه الأطعمة في المنزل مع ضمان اتباع معايير النظافة العالية لشراء اللحوم وتخزينها وطهيها.

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