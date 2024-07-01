ملف رياضة الخليج 365.. وداع موديست.. رحيل لاعب الزمالك.. وقائمة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأحد، أبرزها وداع أنتوني موديست للأهلي والجماهير، ورحيل ياسر حمد لاعب الزمالك، وقائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأحد:

برسالة مؤثرة.. موديست يودع النادي الأهلي والجماهير

ودع المهاجم الفرنسي، أنتوني موديست، النادي الأهلي وجماهيره برسالة مؤثرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لاعب الزمالك يُعلن رحيله رسميًا قبل نهاية الموسم

أعلن المحترف الفلسطيني بصفوف الزمالك، ياسر حمد، رحيله رسميًا عن القلعة البيضاء قبل نهاية الموسم الجاري 2023/2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. الزمالك يجدد عقد محمد صبحي 4 مواسم

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تجديد التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم المقبل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"الأهلي يعلن التجديد لمحمد هاني".. تعرف على تفاصيل العقد

أعلن النادي الأهلي اليوم الأحد، تجديد تعاقده مع الظهير الأيمن للفريق محمد هاني، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، لينتهي عقد اللاعب مع المارد الأحمر في 2027.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

استبعاد 12 لاعبا.. قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على قائمة الفريق المشاركة في مباراة طلائع الجيش المقرر لها غدا الإثنين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هدف الزمالك.. فيوتشر يتعاقد مع الزامبي ساكالا 4 سنوات

نجح نادي مودرن فيوتشر، في التعاقد مع الزامبي إينوك ساكالا جونيور مهاجم نادي زيسكو يونايتد، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"لقطة شهر يونيو2024".. لماذا بكت زوجة الخطيب في حفل النادي الأهلي لمشروع القرن؟

شهد حفل تدشين النادي الأهلي لمشروع القرن، لقطة مؤثرة لنيرفين فريد زوجة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا