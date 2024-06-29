الامارات | نفى عزله من منصبه .. محسن غازي: لا زلتُ نقيب الفنانين السوريين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى نقيب الفنانين في سوريا الفنان محسن غازي أن يكون قد تم عزله من منصبه.

وكان اسم غازي قد تصدر التريند على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، بعد انتشار أخبار تفيد بعزله من منصب نقيب الفنانين السوريين، ما خلق حالة من الجدل في الوسط الفني السوري.

جاء ذلك على خلفية العقوبة، التي تلقاها محسن غازي من “الإدارة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي”، والتي قضت بمنعه من الترشح لعضوية مجلس الشعب السوري مجدداً.

وخلال لقائه مع منصة "يلا تريند" الفنية، قال محسن غازي: “لا أدري ما مصدر هذه الشائعات، لكن أحد الصحفيين كتب شيئا وبات متداولاً على المواقع المختلفة، ولا يجب أن تؤدي الخلافات الشخصية، إلى تسريب مثل هذه الأخبار الكاذبة، لأنني لا أزال على رأس عملي حتى الآن”.

وبيّن نقيب الفنانين في سوريا أنه لا وجود لحالة عزل النقيب من منصبه، بل يمكن استبدال النقيب عند الوفاة أو تقديم الاستقالة وقبولها، أو سحب الثقة من المؤتمر العام، وأخيراً التغيب عن حضور الجلسات، لافتا إلى أن منصبه غير شاغر إلى الآن.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بخبر عزل نقيب الفنانين السوريين محسن غازي من منصبه، وأثار الخبر جدلاً كبيراً على السوشيال ميديا.

وعُيِّن الفنان السوري محسن غازي، نقيباً للفنانين في سوريا، بعد انتخابه من قبل الفنانين السوريين، في عام 2022 خلفاً للفنان السوري الراحل زهير رمضان.