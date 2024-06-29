لن تتوقع ما يحدث لقلبك عند تناول الموز "المستوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد يخشى البعض تناول الموز الناضج أو "المستوي" والذي يحمل اللونين الأصفر والأسود، لكن هل تعرف فوائده؟.

الموز الناضج والقلب

وبحسب موقع "تايمز ناو"، فإن الموز الناضج يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم ويمكنه التحكم في مستويات الكوليسترول، وبالتالي قد يحميك من أمراض القلب.

الموز الناضج والجهاز الهضمي

الموز الناضج مناسب للأفراد الذين يعانون من أمراض مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) أو غيرها من مشاكل الجهاز الهضمي، إذ تساعد الألياف القابلة للذوبان في تنظيم حركات الأمعاء وتحافظ على صحته الأمعاء.

الموز الناضج والسكري

لكن الموز الناضج قد يهدد صحة مرضى السكري لأنه يحتوي على نسبة سكر أعلى من الموز العادي، إذ يتحول محتوى النشا الموجود فيه ببطء إلى سكريات مثل الجلوكوز والفركتوز ويتم تحليته بشكل أكبر.

ويمكن لهذا الأمر أن يزيد من خطر ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل غير طبيعي لدى مرضى السكري.

تحذير من الموز الفاسد

يجب التمييز بين الموز الناضج والفاسد، فالأول به بقع بنية وملمس أكثر نعومة، ورائحته حلوة.

أما الموز الفاسد تظهر به علامات العفن أو رائحة كريهة كما يسبب تناوله الأمراض المنقولة بالغذاء، لذا من الضروري فحصه بعناية قبل تناوله.

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