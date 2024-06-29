فاكهة سحرية تفعل العجب بجسمك.. تؤثر على الدماغ والأعصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تمنح الفواكه الطبيعية الجسم فوائد صحية لا حصر لها، لكن هل تعرف أن بعضها له تأثير إيجابي على الدماغ والأعصاب؟.

وبحسب موقع housekeeping، فإن الليمون فاكهة صحية تحتوي على البوتاسيوم المهم جدا لقوة الجسم.

الليمون والأعصاب

وبفضل احتواء الليمون على الفوليك أسيد فهي فاكهة مهمة للأعصاب والعضلات، وأيضا اليقظة الذهنية.

الليمون والدماغ

الليمون يساعد أيضا على حماية خلايا الدماغ من الشيخوخة المبكرة.

فوائد أخرى لـ الليمون

تخفيض مستوى مؤشر السكر في الدم

الوقاية من تكون حصى الكلى

المساعدة في عملية الهضم

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