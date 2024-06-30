هذا ما يحدث لجسمك عند تناول السبانخ.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

السبانخ من الأطعمة المفيدة التي يميل الكثير تناولها خلال فصل الشتاء، حيث توفر العديد من العناصر الغذائية التي تقدم فوائد مختلفة للجسم.

لذا في السطور التالية، سوف نتعرف على تأثير تناول وعاء من السبانخ لمدة 30 يوماً، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Webmd".

السيطرة على الشهية

تشير الدراسات إلى أن وجود مستخلصات الثايلاكويد من السبانخ قد تقلل من الرغبة المتكررة في تناول الطعام، وتقلل من شهيتك، وذلك من خلال خفض مستويات هرمون الجوع وتزيد الهرمونات التي تجعلك تشعر بالشبع، فتعد من الخيارات المثالية لفقدان الوزن.

الوقاية من هشاشة العظام

يحتوي السبانخ على الكالسيوم والمنغنيز وفيتامين ك، حيث تساعد على تقوية العظام، والوقاية من خطر الإصابة بهشاشة العظام للوقاية من الكسور المتكررة.

يقلل من خطر فقر الدم بسبب نقص الحديد

السبانخ غنية بالحديد، وهو المعدن الذي يساعد خلايا الدم الحمراء على توصيل الأكسجين إلى مناطق مختلفة من الجسم، ويحمي ذلك من الإصابة بفقر الدم، وبالتالي تقلل من الشعور بالأعراض المزعجة مثل الشعور بالضعف والدوار وصعوبة التنفس.

تقوية جهاز المناعة

تحتوي السبانخ على فيتامينات ومعادن مثل فيتامين هـ، والمغنيسيوم، التي تدعم جهاز المناعة، وبالتالي يحمي من الإصابة بالفيروسات والبكتيريا والوقاية من الأمراض مثل نزلات البرد والأنفلونزا، والسموم.

الوقاية من السرطانات

تحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة والوقاية من تلف الخلايا وخطر ظهور خلايا سرطانية، وتقليل الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري ومرض باركنسون.