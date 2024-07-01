هذا ما يفعله تناول البصل النيء بقلبك.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لتناول البصل النيء أن يمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية خاصة عند تناوله في فصل الصيف.

فوائد البصل النيء في الصيف

وبحسب موقع Healthline، فإن البصل النيء مليء بالعناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك فيتامين سي، الذي يعزز المناعة، بجانب حمض الفوليك، المهم لانقسام الخلايا وتخليق الحمض النووي.

البصل النيء يحتوي على البوتاسيوم، الذي يعتبر ضروريا لوظيفة الأعصاب وتنظيم ضغط الدم، والألياف الغذائية، التي تعزز صحة الجهاز الهضمي.

البصل النيء والقلب

نظرا لأن البصل النيء غني بمضادات الأكسدة، مثل كيرسيتين، فإن له تأثيرات مضادة للالتهابات وتحمي القلب من الأمراض.

البصل يحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يساعد فى الحفاظ على رطوبة الجسم أثناء الطقس الحار.

البصل الخام يمكن أن يساعد في خفض درجة حرارة الجسم عند تناوله، فهو يحفز العرق، ويساعد في عملية التبريد الطبيعية للجسم.

البصل النئ يحتوي على مركبات تساعد في تنظيم مستويات سكر الدم، وهذا يجعله إضافة مناسبة للوجبات للأفراد الذين يعانون من مرض السكري.

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