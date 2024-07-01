طعام خارق.. وجبة إفطار تمنع الإصابة بالسكري وتنقص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تناول الزبادي العادي على الإفطار قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ويساعد على إنقاص الوزن.

يحتوي الزبادي على البكتيريا الجيدة التي تعزز الصحة والبروتين والكالسيوم، ما يسهم في تقوية العظام والعضلات، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتوصلت وحدة علم الأوبئة التابعة لمجلس البحوث الطبية في جامعة كامبريدج، أن الاستهلاك المنتظم للزبادي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 28% مقارنة بأولئك الذين لا يتناولونه.

وقد يسهم أيضا في منع امتصاص الجسم للدهون، ومن ثم فقدان الوزن، وكشفت دراسة بحثية أخرى في مجلة التغذية والسرطان أن تناول 40 جرام يوميا من الزبادي قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 5.4%، استنادا إلى بيانات من 5000 مشارك.

وقال أخصائي التغذية إيان ماربر أن الزبادي العادي له فوائد صحية عديدة.

واكتشف باحثون من جامعة واشنطن أن تناول حصتين على الأقل من الزبادي أسبوعيا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية، بمقدار الخمس.

وجدت الدراسة، التي تتبعت أكثر من 80 ألف فرد لمدة 25 عاما، أن أولئك الذين تناولوا الزبادي بانتظام كان لديهم نمو أقل بنسبة 19٪ و26٪ أقل من الأنواع الأكثر عرضة للخطر.

وأوضحت دراسة أخرى أجرتها وحدة علم الأوبئة بمجلس البحوث الطبية بجامعة كامبريدج، أن الأشخاص الذين يتناولون الزبادي بانتظام لديهم خطر أقل بنسبة 28٪ للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بالذين ل يتناولوه.

كما أن الزبادي له تأثيرات مضادة للالتهابات، وعادة ما تزداد مؤشرات الالتهاب في الجسم بعد تناول الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر.

وترتبط المستويات العالية من الالتهاب بحالات مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل والربو.

ويعتبر الزبادي أيضا مصدرا غنيا باليود والفيتامينات D وB2 وB12 والزنك، والبروتين والكالسيوم.

وأوضحت الدكتورة كارولين تشايلدز أخصائية التغذية في جامعة ساوثهامبتون، أن الزبادي طريقة مفيدة للحصول على البروبيوتيك أو البكتيريا الصديقة وطعمه جيد.

وأضافت "كارولين" أن تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الزبادي يجعل من الصعب على الجسم امتصاص الدهون من الطعام، ولكن يجب أن يكون الزبادي بالحليب العادي، دون إضافة أي شيء آخر إليه، للحصول على هذه التأثيرات.

اقرأ أيضا:

عانى من هذه الأعراض.. وفاة رجل بعد أشهر قليلة من ظهور هذه العلامات

مشروبات طبيعية تحافظ على صحة القلب من الجلطات وتصلب الشرايين

حسام موافي يحذر من نقص الكالسيوم - احذر هذه الأعراض

هل الشاي باللبن يزيد الوزن؟- طبيبة تُجيب

كيف تؤثر الأسماك المملحة على مستوى الكوليسترول في الجسم؟