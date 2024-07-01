تظهر على الفم.. علامة تدل على الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في وفاة الكثير من الأشخاص، ويشمل ذلك مرض القلب التاجي، والذي يمكن أن يؤدي إلى قصور القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الشرايين الطرفية.

وإذا لم يتم اكتشافها وعلاجها في وقت مبكر، تصبح أمراض القلب والأوعية الدموية قاتلة، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ومن ضمن علامات أمراض القلب الشهيرة "آلام الصدر"، ولكن يوجد أعراض أخرى خفية قد تظهر في مكان غير متوقع وهو "الفم".

وكشف طبيب الأسنان البريطاني "ألب كانتارسي" أن ظهور علامة في الفم قد يكون مؤشرا رئيسيا على احتمال وجود مشكلة في القلب.

وأوضح "ألب" أن أمراض اللثة وضعف صحة الأسنان قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، نظرا لأن أمراض اللثة وتأثيرها على ميكروبات المعدة والجسم بشكل عام كان لها تأثير كبير على الالتهاب، ما يضع الجسم بشكل عام تحت ضغط كبير.

ومعظم أمراض القلب والأوعية الدموية تحدث نتيجة انسداد الأوعية الدموية، وخاصة الشريان الأورطي ( وهو الوعاء الرئيسي الذي يخرج من القلب ويوزع كل الدم عليه)، ما يؤدي إلى الإصابة بالسكتة القلبية.

والشريان الأورطي يشبه الخرطوم، ويمتد من القلب إلى باقي أجزاء الجسم، ويتم سد الخرطوم بواسطة طبقات الدهون داخليا، والتي لا يمكنها المرور عبرها.

وهذا هو المكان الذي ستصاب فيه بنوبة قلبية لأنه إذا وصل أحد هذه الانسدادات إلى قلبك ثم تسبب في عدم عمل قلبك، فإنك ستصاب بنوبة قلبية.

وإذا وصلت هذه الرواسب الدهنية، أو الشحوم، إلى المخ فقد يؤدي ذلك أيضا إلى السكتة الدماغية.

والخثرة هي استجابة صحية لإصابة تهدف إلى وقف ومنع المزيد من النزيف، لكن الدكتور كانتارسي قال إنها يمكن أن تذهب إلى أي مكان أو تسد أي جزء من الجسم، ويمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة بالشلل، ويمكن أن تتفاقم هذه العملية بسبب مرض اللثة، لذا، يجب تقليل الحمل البكتيري عن طريق علاج أمراض اللثة، وأيضا تقليل العبء الالتهابي على الجسم عن طريق علاج أمراض اللثة.

كما إن الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة معرضون لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو غيرها من الأحداث القلبية الوعائية الخطيرة بنسبة تتراوح بين مرتين إلى ثلاث مرات.

وأيضا العديد من الأشخاص المصابين بأمراض القلب لديهم لثة صحية، وليس كل من يعاني من أمراض اللثة يصاب بمشاكل في القلب.

وقد تفسر عوامل الخطر المشتركة، مثل: التدخين أو اتباع نظام غذائي غير صحي هذا الارتباط.

طرق للمساعدة في منع أمراض اللثة:

-غسل الأسنان بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد مرتين على الأقل يوميا.

-البصق بعد غسل الأسنان، وليس الشطف.

-التنظيف بين الأسنان يوميا باستخدام خيط أو فرشاة الأسنان.

-استبدال فرشاة الأسنان كل شهر إلى ثلاثة أشهر.

-استشارة الطبيب بانتظام لإجراء فحوصات منتظمة، خاصة الحوامل أو المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

-الامتناع عن استخدام غسول الفم مباشرة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.

-الإقلاع عن التدخين.

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