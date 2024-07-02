زيت الزيتون لمرضى السكر والسمنة.. هل هو مفيد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجريت على الفئران أن حمض الإلينوليك، وهو مركب طبيعي موجود في الزيتون، قد يكون له دور فعال في خفض مستويات السكر في الدم وتعزيز فقدان الوزن.

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى إمكانية تطوير منتجات طبيعية آمنة وغير مكلفة لإدارة السمنة ومرض السكري من النوع الثاني لدى البشر، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

أظهرت الدراسة أن الفئران البدينة المصابة بمرض السكري والتي تلقت حمض الإلينوليك عن طريق الفم لمدة أسبوع واحد فقط قد شهدت انخفاضا ملحوظا في وزنها وتحسنا في تنظيم سكر الدم (الجلوكوز) مقارنة بالفئران التي لم تتلق العلاج.

وتجاوز تأثير حمض الإلينوليك في خفض سكر الدم تأثير دواء "ليراغلوتيد" المضاد للسكري القابل للحقن، وكان أفضل من "الميتفورمين"، وهو أحد الأدوية الفموية الأكثر شيوعًا لمرض السكري من النوع الثاني.

يرجح الباحثون أن حمض الإلينوليك يعمل على تحفيز إفراز هرمونات GLP-1 و PYY في الأمعاء، التي تعزز الشعور بالشبع وتقلل من الإفراط في تناول الطعام، كما تساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم والتمثيل الغذائي.

أدى حمض الإلينوليك أيضا إلى تقليل تناول الطعام بشكل كبير لدى الفئران، ما ساهم في فقدان الوزن.

كما أظهرت الدراسة أنه يُحسن من حساسية الإنسولين، وهي قدرة الجسم على استخدام الإنسولين بشكل فعّال لتنظيم مستويات السكر في الدم.

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