نصائح ذهبية تحميك من الإصابة باحتشاء عضلة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - احتشاء عضلة القلب، المعروف أيضا بالنوبة القلبية، من الحالات الطبية الطارئة التي تُهدد حياة الإنسان.

ولكن، هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتباعها لمنع حدوث احتشاء عضلة القلب والحفاظ على صحة قلبك، وفقا للموقع الروسي "mail"

ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم أحد أهم عوامل الخطر لاحتشاء عضلة القلب، لذا يُنصح بقياس ضغط الدم بشكل دوري في المنزل، حتى في غياب الأعراض.

يشير ارتفاع ضغط الدم عن 130/80 ملم زئبق إلى الحاجة لمراجعة الطبيب.

الكوليسترول الضار

تراكم الكوليسترول في الدم يسبب انسداد الشرايين، ما يُزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تُتيح الأجهزة المنزلية قياس مستوى الكوليسترول بسهولة.

يجب ألا يتجاوز مستوى الكوليسترول في الدم 5.1 ملمول لكل لتر.

السكر في الدم

ارتفاع مستوى السكر في الدم يُؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، ما يُزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يجب ألا يتجاوز مستوى السكر في الدم 6.1 مليمول لكل لتر.

يُحذر الدكتور ميخائيل كونوفالوف، أخصائي طب وجراحة العيون الروسي، من أن ارتفاع مستوى السكر في الدم يُدمر الأوعية الدموية الصغيرة والكبيرة، ما يؤدي إلى نزيف في شبكية العين وتطور ضمور الشبكية السكري.

ويُضيف الدكتور غاندلمان، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أن ارتفاع مستوى السكر في الدم يؤدي إلى بتر الأطراف، بسبب مشاكل الأوعية الدموية والقصور الكلوي.

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