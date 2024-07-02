كيف يؤثر صحة الفم على مرضى السكري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أشار أخصائي صحة الأسنان الدكتور الروسي "ألب كانتارسي" إلى أن هناك ارتباط وثيق بين مرض السكري وأمراض اللثة، مُشددًا على أهمية العناية بصحة الفم كجزء أساسي في علاج مرضى السكري.

وأوضح "كانتارسي" أن مرض السكري من العوامل الرئيسية لزيادة خطر الإصابة بأمراض اللثة، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن علاج أمراض اللثة لدى مرضى السكري يُسهم بشكل فعال في خفض مستويات السكر في الدم والهيموجلوبين، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ولذلك، صحة الفم أو أمراض اللثة أحد المؤشرات الرئيسية لمرض السكري.

ويكمن تفسير ذلك، في أن علاج أمراض اللثة يقلل من الحمل البكتيري والالتهابي على الجسم، وهما عاملان رئيسيان لتفاقم مرض السكري، وارتفاع مستويات السكر في الدم والهيموجلوبين، ما يُضعف استجابة الجسم لعلاجات مرض السكري.

وأشار أيضا إلى دور أطباء الأسنان في مساعدة مرضى السكري من خلال، علاج الأسنان واللثة وتجويف الفم، وتحسين علاج مرضى السكري بشكل أفضل.

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