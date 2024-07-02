هذا الشهر تتمتّع بنظرة ثاقبة وبقدرة على استباق الاحداث

القاهرة- الخليج 365
مهنياً: تتمتّع بنظرة ثاقبة وبقدرة على استباق الاحداث وتدارك الامور. وبالتالي تنشط التحرّكات السّاعية للتقرب منك على مختلف الصعد. وانا مطمئنة الى ان الشهر سيكون مثمرًا وسيزيدك استقرارًا ونجاحًا، وخصوصاً اذا تحليت بروح المرونة واللطافة وسرعة التكيّف. ابشرك ايها العقرب بأن سماءك صافية هذا الشهر والحيوية والحماسة ممتازتان، وها ان النجوم تطالعك بأخبار جيدة وبوعود صادقة يتحقق معظمها في الايام الكثيرة الحظوظ.
عاطفياً : تكون الظروف سهلة وتساعدك رحابة الصدر على تلقّي المعطيات بإيجابية وعلى التعامل معها بشكل بنّاء. لا خوف عليك من البقاء وحيدًا وعازبًا هذا الشهر، فالظروف الفلكية تبشّر بانفراج وارتياح وفرص مناسبة لتعميق الصداقات والمعارف.
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