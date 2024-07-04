موعد وتفاصيل حفل زفاف نجل أغنى رجل في آسيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - من المقرر أن يتزوج الملياردير "أنانت أمباني" نجل أغنى رجل في آسيا من صديقته العروس "راديكا ميرشانت" في شهر يوليو 2024 في حفل زفاف فخم.

وأدت احتفالات ما قبل الزفاف الباهظة إلى إثارة الجدل على وسائل الإعلام الهندية، وفي شهر مارس الماضي، أقام رجل الأعمال الهندي"موكيش أمباني" حفلات ما قبل الزفاف لـ نجله استمرت 3 أيام في مدينة جامناجار الغربية، وحضر الحفل ما يقارب من 1200 ضيف، بما في ذلك مارك زوكربيرج وبيل جيتس.

بالإضافة إلى عرض ضوئي يضم 5500 طائرة دون طيار فوق قصر زجاجي بني خصيصا للاحتفالات، وفقا لشبكة "cnn".

وخلال شهر مايو سافر الزوجان في رحلة بحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​لمدة أربعة أيام للأصدقاء والعائلة، والتي شملت عدة محطات في أوروبا، ومجموعة من نجوم بوليوود من الدرجة الأولى، مع عروض من كاتي بيري، وفرقة باك ستريت بويز، ونجم الأوبرا أندريا بوتشيلي.

ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف في مومباي في الفترة من 12 إلى 14 يوليو في منزل والد العريس، وهو سكن مكون من 27 طابق ومركز مؤتمرات يضم أكثر من 16000 شخص.

معلومات عن العروس والعريس؟

العروس هو "أمباني" 29 عاما، هو الابن الأصغر لأغنى رجل في آسيا "موكيش أمباني" الذي تقدر ثروته بنحو 118 مليار دولار.

أمباني هو الأصغر بين ثلاثة أشقاء، وتخرج في جامعة براون وشقيقه وشقيقته عضوان في مجلس إدارة شركة ريلاينس ويديران أقساما أخرى من الشركة.

وأطلق مؤخرا مشروعه المفضل "فانتارا"، وهو ملجأ للحيوانات بمساحة 3000 فدان، وقام كبار الشخصيات بجولة فيه وهم يرتدون ملابس ذات طابع الغابة خلال حفل ما قبل الزفاف في جامناجار.

وتبلغ العروس "ميرشانت" 29 عاما، وهي ابنة "فيرين ميرشانت"، وتعمل في شركة الأدوية الخاصة به Encore Healthcare.

وبعد تخرجها من جامعة نيويورك، التقت "بأمباني" من خلال أصدقاء مشتركين أثناء رحلة بالسيارة في عام 2017.

توقعات حفل الزفاف:

وبحسب التقاليد الهندوسية، تم اختيار تواريخ زفاف الزوجين وفقًا للأيام الميمونة في مخطط ميلادهما.

وتتضمن حفلات الزفاف الهندوسية عادة العديد من الأحداث وتستمر لأكثر من يوم واحد.

وتتضمن الاحتفالات عادة مراسم الحناء، حيث يضع الضيوف معجون الكركم على ذراعي ووجه العروس والعريس لجلب الحظ السعيد والحماية من الأرواح الشريرة.

ثم تقام الحناء، وهي طقوس يقوم فيها فنان برسم أنماط الحناء المعقدة على أيدي العروس والضيوف.

ووُضعت دعوة حفل الزفاف في صندوق أحمر مزخرف، وتم تعيين "مانيش مالهوترا" أحد أشهر المصممين لتنفيذ حفل الزفاف بشكل يليق العروسين.

ومن المتوقع أن يرتدي العروس والعريس ملابس مميزة، وتضمنت الملابس التي ارتداها الزوجان في فعاليات ما قبل الزفاف قطع مذهلة من تصميم كبار المصممين الهنود، مثل: مالهوترا، وسابياساشي موخيرجي، وتارون تاهيلياني.

وصمم مصمم الأزياء "مالهوترا" اثنين من الفساتين التي ارتدتها العروس في حفل ما قبل الزفاف، وكان الفستان الذهبي مرصعا بـ 20 ألف كريستالة سواروفسكي واستغرق صنع الفستان الآخر 5700 ساعة.

ويستغرق التخطيط لحدث بهذا الحجم عدة أشهر، ومن المرجح أن يشارك فيه مئات الأشخاص الذين يعملون خلف الكواليس لإنجازه.

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