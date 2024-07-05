الامارات | خطأ مطبعي يتسبب بإطلاق سراح قاتل والشرطة تطارده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

قالت السلطات الأمريكية إن رجلاً كان ينتظر المحاكمة بتهمة القتل العمد أُطلق سراحه عن طريق الخطأ من سجن مقاطعة في ولاية أوهايو هذا الأسبوع بسبب خطأ مطبعي.

وكان أمارون ساندرز، 22 عامًا، من كليفلاند، محتجزًا في سجن مقاطعة كوياهوغا بكفالة قدرها مليون دولار. ولكن تم إطلاق سراحه عن طريق الخطأ يوم الاثنين بعد إسقاط التهم الموجهة ضد رجل في قضية غير ذات صلة، وتم إدخال رقم قضية المحكمة الخاصة بالمدعى عليه بشكل غير صحيح بطريقة أو بأخرى.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" أنه كان من المقرر أن تبدأ محاكمة ساندرز في 19 أغسطس، وهو متهم بالقتل العمد فيما يتعلق بإطلاق النار في سبتمبر 2023 في كليفلاند، وإن كان الرجل أصر على براءته.

وتشارك العديد من وكالات الشرطة في المقاطعات والولايات والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك مكتب مارشال الأمريكي، في مطاردة ساندرز الذي اختفى عن الأنظار.