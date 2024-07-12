توقعات الأبراج لمباراة الأهلي وبيراميدز وحظوظ اللاعبين.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره بيراميدز مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الدوري المصري، في التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي.

وفي هذا الصدد، نكشف ما تقوله لنا الأبراج وحظوظ اللاعبين عن مباراة اليوم، وفقا لما ذكره خبير الأبراج محمد صبحي، في تصريح لـ"الخليج 365".

ومن خلال التشكيل المتوقع للفريقين، كشف الخبير عن توقعاته بشأن أداء بعض نجوم الأهلي وبيراميدز كالتالي:

- أبرز نجوم الأهلي:

1. محمد الشناوي (حارس مرمى الأهلي- برج القوس)

يتوقع خبير الأبراج أن يتمتع حارس مرمى النادي الأهلي المصري، محمد الشناوي، بأداء متميز خلال مواجهة فريقه القادمة، وذلك بفضل تأثير إيجابي للقمر في برج الميزان على حظوظه الكروية.

مع تواجد الشمس في برج السرطان، سيحظى الشناوي بالتوازن والهدوء النفسي، ما سينعكس إيجابيا على تركيزه وقدرته على اتخاذ القرارات السليمة خلال المباراة.

2. محمد هاني (مدافع - برج الميزان)

يساعد وجود "القمر" في برجه على شعوره بالتركيز والهدوء، ما يمنحه قدرة على التعامل مع المواقف الدفاعية بدقة وفعالية، مع الحفاظ على تركيزه العالي للمساهمة في الهجمات بشكل إيجابي.

3. محمد عبد المنعم (مدافع - برج الثور)

يتمتع محمد عبد المنعم، بأداء متميز في المباراة، وذلك بفضل تأثيرات فلكية داعمة.

فمع وجود المريخ في برج الثور، ستزداد طاقة عبد المنعم وقدرته على التحمل، ما يجعله يتصدى للهجمات المرتدة بابتكار.

4. وسام أبو علي (وسط - برج الجوزاء)

ينعم أيضا لاعب الوسط وسام أبو علي بأداء مميز خلال المباراة، وحظ وفير وفرص ذهبية على أرض الملعب، وذلك بفضل موقع كوكب "المشتري" في برجه.

لاعبي بيراميدز:

1. أحمد الشناوي (حارس مرمى - برج الأسد)

يتمتع حارس مرمى نادي بيراميدز، أحمد الشناوي، بأداء استثنائي في مباراته القادمة، وذلك بفضل موقع الكواكب في برجه.

كما سيشعر بثقة عالية وإيمان بقدراته، ما يجعله يتألق ويصد العديد من الهجمات الخطيرة ببراعة.

2. محمد الشيبي (مدافع - برج العذراء)

من المتوقع أن يُقدم الشيبي أداء دفاعيا قويا خلال المباراة، مع ذلك، عليك استغلال طاقته جيدا لتقييم قراراته على أرض الملعب بدقة.

3. أحمد سامي (مدافع - برج الجدي)

يمنح تأثير زحل المتراجع أحمد سامي دفعة من الصبر والقوة، ما يساعده على الصمود في وجه التحديات والتغلب على العقبات في أرض الملعب.

4. بلاتي توريه (وسط - برج الدلو)

يواجه بلاتي توريه من مواليد برج الدلو بعض التردد في اتخاذ بعض القرارات، ما قد يؤثر على أدائه في المباراة.

5. وليد الكارتي (وسط - برج الميزان)

يُعرف برج الميزان بِحثه عن التوازن والانسجام، وهو ما ينعكس على أداء الكارتي داخل الملعب، فمن المتوقع أن يُقدم أداء متوازنا في الهجوم والدفاع.

6. فخري لاكاي (مهاجم - برج الحمل)

يتوقع أن يقدم فخري لاكاي، مهاجم نادي بيراميدز، أداء قويا في مباراته ضد الأهلي، وذلك بفضل تأثير إيجابي من المريخ في برج الثور.

الطاقة المتوقعة لكلا الفريقين:

الأهلي:

يدخل لاعبو الأهلي المباراة بمعنويات عالية وتركيز هائل، خاصة في خط الدفاع، ساعين لتحقيق فوز يثبت هيمنتهم على لقب الدوري.

بيراميدز:

يعتمد فريق بيراميدز على صلابة دفاعه وقدرته على التصدي للهجمات، بينما يبحث لاعبوه عن حلول هجومية أكثر جرأة لحسم النتيجة لصالحهم.

النتيجة المتوقعة:

أوضح خبير الأبراج أن التوقعات الفلكية تشير بناء على حركة الكواكب وموقعها، إلى مباراة قوية ومثيرة بين فريقي الأهلي وبيراميدز، وذلك في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

فمع وجود الشمس في برج السرطان والقمر في الميزان، يتوقع أن يتمتع لاعبو الأهلي بتوازن وثبات على أرض الملعب، بينما يدعم تأثير الكواكب في برج الأسد تألق لاعبي بيراميدز ومهاراتهم الفردية.

ونتيجة لهذه التأثيرات الفلكية، تشير التوقعات إلى فوز الأهلي، لكن بفارق ضئيل، نظرا للأداء القوي المتوقع من كلا الفريقين.

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