هذا ما يفعله البيض البلدى بجسمك وقلبك ودماغك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

اشتهر البيض البلدي بفوائده الصحية المتعددة ونكهته المميزة، ولكن هل تعلم أن فوائد البيض البلدي تتخطى مجرد كونه مصدرا غنيا بالبروتين؟

وفقا لموقع "delish"، إليك تأثير تناول البيض البلدي على جسمك وصحة الكبد والقلب:

صديق الكبد

يؤدي البيض البلدي دورا مهما في تعزيز وظائف الكبد، وذلك بفضل احتوائه على الكولين، وهو عنصر غذائي ضروري لصحة الكبد.

دعم صحة القلب

يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى، تعزيز وظائف الدماغ.

فيتامينات ضرورية

هذا النوع من البيض غني أيضا بكميات كبيرة من فيتامينات أ، د، وهي ضرورية لصحة العظام والجلد و تقوية الجهاز المناعي.

فيتامين د

يؤدي فيتامين د الموجود في البيض البلدي دورا رئيسيا في الحفاظ على قوة العظام والأسنان، وتنظيم مستويات الأنسولين، وبالتالي ضبط مستويات السكر في الدم.

إنقاص الوزن

يساعد استهلاكه أيضا على تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة، ما يجعله خيارا مثاليا للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص وزنهم.

اقرأ أيضا:

يحمي من أمراض القلب والسكري.. عصير يخفض الكوليسترول الضار

لن تتوقع ما يفعله.. ابدأ يومك بهذا المشروب السحري وشاهد ما سيحدث

هل يسبب اللبن هشاشة العظام؟.. طبيبة تكشف مفاجأة (فيديو)

يقي من الكولسترول الضار ويقوي قلبك.. مشروب يخفض ضغط الدم

تظهر ليلا.. احذر 5 أعراض غير عادية لـ السكتة الدماغية