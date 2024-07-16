الامارات | جدة تشتكي أحفادها ووالديهما للشرطة: "لقد تعبت"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقدت سيدة عجوز قدرتها على رعاية أحفادها فيما والديهما غائبين كما يبدو، فاتصلت بالشرطة لتقدم شكوى ضدهما، وتطلب من الشرطة أخذ الأمر على عاتقها.

وقالت محطة "WSBTV" أن أبوين من مقاطعة كارول يمكن أن يواجها اتهامات بالقسوة على الأطفال بعد أن اكتشفت الشرطة أنهم يعيشون في منزل غير نظيف ودون رعاية.

وقالت الشرطة إنها علمت في البداية بالظروف المعيشية بعد أن اتصلت بهم امرأة للحديث عن حفيدها البالغ من العمر 10 سنوات الذي كان يقود دراجته على الطريق السريع.

وعندما وصلوا إلى المكان وجدوا الجدة في وضع يائس من مراقبة الأطفال، وقالت لهم إنها "تعبت من رعاية كل هؤلاء الأطفال".

وكشفت السيدة العجوز إن والدي الأطفال، ستيف بيلي البالغ من العمر 61 عامًا وجيسيكا بيلي البالغة من العمر 40 عامًا، لم يكونا يعتنيان بأطفالهما الذين لم يذكر التقرير عددهم أو وضعهم الصحي.

وذكرت أيضًا أن الجو كان حارًا جدًا داخل مقطورة عائلة بيلي لدرجة أن أحد الأطفال كان ينام على أرضية المطبخ الباردة.

وبينما كان النواب على الهاتف مع إدارة خدمات الأسرة والطفل، وصلت جيسيكا بيلي إلى المنزل وبدأت بالصراخ على الأطفال مهددة "هل تريدون العودة إلى الحضانة؟" وطلبت منهم التقاط القمامة في الفناء الأمامي كما بدأت بتنظيف منزلها، بما في ذلك التخلص من القمامة والأطعمة المتعفنة.وقال النائب إن رائحة بول الحيوانات وبرازها كانت قوية للغاية في المنزل لدرجة أنه كان من الصعب عليه التنفس.

كما لاحظ أن الثلاجة والفريزر زودتا بأقفال قوية، مما أبقى الأطفال بعيدًا عن الطعام، وهو ما دافعت عنه الأم جيسيكا بالقول إن الأطفال تناولوا الطعام بسرعة كبيرة، لذا تم وضع القفل، وذلك بينما كانت غرفة نوم الزوجين أكثر برودة بكثير من بقية المقطورة وتحتوي على ثلاجة صغيرة مجهزة بالكامل.

وتم القبض على كل من ستيف وجيسيكا بيلي ووجهت إليهما تهمة القسوة على الأطفال، وتم إيداعهما سجن مقاطعة كارول.