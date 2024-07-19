 3 أساطيرعن الشوكولاتة



محمد اسماعيل - القاهرة - واجهت الشوكولاتة حملات ظالمة تُصنفها كعدو للصحة، وتُحملها مسؤولية زيادة الوزن والصداع وتلف البشرة، وفقا لما ورد في صحيفة لينتا. رو.

لكن ماذا لو أخبرتكِ أن كل هذه الادعاءات خاطئة تماماً؟

الدكتورة لندا خاسانوفا، خبيرة التغذية الروسية، تُقدم لنا نظرة جديدة عن الشوكولاتة، وتُدحض 3 أساطير شائعة عنها:

الشوكولاتة تُسبب الصداع:

تُؤكد الدكتورة خاسانوفا أن هذه المقولة خاطئة تماماً، بل على العكس، يمكن للشوكولاتة التخفيف من حدة الصداع في بعض الحالات.

وذلك لأنها تُحفز إنتاج هرمون السعادة "السيريتونين"، الذي يُساعد على الاسترخاء وتحسين المزاج، ممّا يُقلل من الشعور بالألم.

الشوكولاتة تُسبب زيادة الوزن:

تُشير خبيرة التغذية إلى أن تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة عالية الجودة لا يُسبب زيادة الوزن، بل قد يكون مفيداً للأشخاص الذين يُراقبون وزنهم.

فالشوكولاتة الداكنة تُساعد على تقليل الرغبة في تناول الحلويات، ممّا يُساعد على التحكم في الشهية والحفاظ على توازن غذائي صحي.

الشوكولاتة تُلحق الضرر بالبشرة:

تُؤكد الدكتورة خاسانوفا أن الشوكولاتة لا تُسبب أي ضرر للبشرة، بل على العكس، تحتوي حبوب الكاكاو على مضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة، وتُساعد على تحسين صحة البشرة.

ولكن، كما هو الحال مع أي طعام، يُنصح بتناول الشوكولاتة باعتدال، حيث أن الإفراط في تناولها قد يُسبب حساسية جلدية لدى بعض الأشخاص.



تُنصح الدكتورة خاسانوفا بتناول الشوكولاتة الداكنة ذات التركيبة الطبيعية، والتي تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70%،

وذلك بكمية لا تتجاوز 20 غراماً يومياً.

وتُؤكد أن هذه الشوكولاتة، المصنوعة من حبوب الكاكاو عالية الجودة، تُقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم،

وتُساعد على تحسين المزاج والذاكرة والتركيز، وتُعزز صحة القلب والأوعية الدموية، وتُحارب الشيخوخة المبكرة.

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