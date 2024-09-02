«السنة الأخيرة».. أول تعليق من مدرب ليفربول على تصريح محمد صلاح المثير للجدل

الشارقة - اميمة ياسر -

علق المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على تصريحات المصري محمد صلاح، نجم الريدز، والتي أدلى بها حول مستقبله مع النادي الإنجليزي.

وكان صلاح قد صرح لشبكة "سكاي سبورتس" عقب الفوز في عقر دار مانشستر يونايتد (3-0)، أمس الأحد، بأن "الموسم الحالي هو الأخير في عقده مع ليفربول، ولم يتحدث معه أحد في النادي بشأن التجديد."

وتعليقا على تصريحات صلاح، قال سلوت: "حتى هذه اللحظة صلاح واحد من الفريق، وأنا سعيد بأنه يتواجد معنا".

وأضاف مدرب ليفربول، في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس": "صلاح يلعب بشكل جيد حقا، لكنني لا أتحدث عن عقود اللاعبين، لكن يمكنني التحدث عن مستواه لساعات".

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، حاله كحال الثنائي فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

وارتبط اسم الفرعون المصري بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، في ظل اهتمام الهلال والاتحاد بالحصول على خدماته.