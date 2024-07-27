ثورة الذكاء الاصطناعي في الطب.. اكتشاف جديد لتحديد الكريات البيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - في تطور علمي ملحوظ، تمكن علماء روس من تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي متقدمة قادرة على تحديد مستويات الكريات البيضاء في الدم بدقة عالية.

هذا الإنجاز يمثل قفزة نوعية في مجال التشخيص الطبي، حيث يفتح آفاقًا جديدة لعلاج العديد من الأمراض، وفق لما جاء في "تاس".

أوضح بيان صادر عن الخدمة الصحفية لجامعة إنوبوليس الروسية:"تمكنا من تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي يمكنها تحديد مستوى الكريات البيضاء في الدم بدقة تصل إلى 90%، وفي المستقبل قد تصبح هذه التكنولوجيا الأساس لتطوير طريقة لتحليل الدم دون استخدام الحقن.

إن معرفة مستويات الكريات البيضاء في الدم ضروري عند تشخيص الأمراض، فزيادة عددها قد يشير إلى وجود التهاب أو إصابة بمرض معد".

ووأكد البيان:" تعاون العلماء في جامعتنا مع خبراء من مركز أبحاث الضوئيات الطبية والحيوية التابع لجامعة تورغينيف الروسية، واقترحوا استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الفيديوهات التي تظهر تدفق الدم في الشعيرات الدموية والتي يتم تصويرها بمجهر خاص، في المستقبل قد تستخدم هذه الطريقة لتحليل الدم وتغني عن استخدام الحقن لأخذ العينات الدموية".

ومن جانبه قال، دانيل أفونشيكوف، الطالب في جامعة تورغينيف وأحد المشاركين في تطوير البرمجيات الجديدة:"استخدام هذه البرمجيات يمكن أن يسّرع عمليات تطوير طريقة مبتكرة لتحليل الدم، والأمر المميز في هذه الطريقة هو أنها ستمكننا من معرفة مكونات الدم بسرعة، ودون الحاجة لانتظار نتائج التحاليل المخبرية كما هو الحال حاليا".