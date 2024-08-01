تحميك من الجلطات وتصلب الشرايين.. هذه الفاكهة تحافظ على صحة قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الفراولة من بين أكثر الفواكه شعبية، ولكن بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ، تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية التي تُسهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتساعد على الوقاية من تصلب الشرايين، وفقا لموقعي "webmd"، و"health".

كيف تساعد الفراولة في الوقاية من جلطات القلب وتصلب الشرايين؟

مضادات الأكسدة القوية

تحتوي الفراولة على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين، وهي الصبغة المسؤولة عن لونها الأحمر، تعمل هذه المضادات على محاربة الجذور الحرة التي تتلف خلايا الجسم وتُسهم في تصلب الشرايين.

تقلل مضادات الأكسدة من الالتهابات في الجسم، ما يمنع تكوين الجلطات الدموية وتصلب الشرايين.

الألياف الغذائية

تحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، والتي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز صحة الأوعية الدموية

يساعد تناولها بانتظام أيضا على حماية قلبك من خلال مساعدة الأوعية الدموية على العمل بشكل أفضل وخفض ضغط الدم.

فوائد أخرى للفراولة

تقوية المناعة.

الحماية من السرطان.

ضبط مستويات السكر في الدم.

انتظام حركة الأمعاء.

تخفيف الإمساك.

دعم صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بألزهايمر.

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