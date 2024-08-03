القاهرة- الخليج 365
مهنياً: اسبوع غير سهل ضاغط يجعلك مزاجي متحفظ عطلان هم بسبب ظروف عائلية ما يجعلك منطوي على نفسك ما حدا قطع من الابراج ما شعر بقليل من التعب ما تحط حالك بظروف صعبة في هذا الاسبوع المتقلب الذي يحمل طلعات ونزلات مدعوما من المشتري من البيت الثاني ومن الزهرة من برج العذراء الترابي الصديق الذي يدعمك منطقيا ونفسيا ويحمل اليك اخبار سارة من الخارج والداخل ويحمل نوع من تطور مهني وشخصي
عاطفيّاً: تعيش احلاما سعيدة وتنطلق مغامرا في مجالات جديدة للمرة الاولى ان الاجواء العاطفية تحمل لك الاستقرار والانسجام وتعزز الثقة بالنفس تحت تاثير الزهرة من برج العذراء الصديق للعازب, إنّ عواطفك جميلة ونبيلة فلا عجب إذا أخذت المبادرة في مغازلة وشراء الهدايا أو مفاجأة الحبيب بخطوة لطيفة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الثور" من السبت 03 آب إلى الجمعة 09 آب 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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