القاهرة- الخليج 365
مهنياً: كيف رح يكون وضع الجوزاء هذا الاسبوع اسبوع ايجابي لا تزال تتصدر لائحة الابراج المحظوظة والقوية جدا جدا لا يوجد سلبيات لا يوجد متغيرات سلبية لا احد يحاربك او يضايقك اسبوع ممتاز من اوله الى آخره نفسيتك نشيطة متفائلة شغلك بيمشي بوتيرة اسرع ما حدا بيقدر يفرض عليك اي امر ايجابيات كثيرة واصلة لعندك الثقة بالنفس مميزة تعاطف محبة تنقلات سفر هجرة حركة كبيرة
عاطفيّاً: في الشؤون الشخصية يجب ان تكون حذرا جدا مع وجود الزهرة المعاكس في العذراء الذي يحمل نوعا من اللااستقرار العائلي الذي يلف حياتك الشخصية حاول ان تقدم بعض التنازلات ارضاء للشريك والاولاد للعازب, اسبوع متوتر عاطفيا يجعل العواطف تتراجع او تبرد ويثير الغيرة والشكوك والهواجس
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 03 آب إلى الجمعة 09 آب 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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