توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 03 آب إلى الجمعة 09 آب 2024

مهنياً: من النظرة الاولى اسبوع جيد جدا تكتمل فيه امور كثيرة تقدم نجاح الجو العام يحمل الكثير من الايجابيات اسبوع يسيطر عليه الكواكب من الاسد الشمس وعطارد المتراجع ومن برج الجوزاء المريخ والمشتري ومن برج العذراء الزهرة من اجمل الاسابيع يتمحور حول مسائل مالية يفتح لك الحظ ابواب النجاح على مصراعيه.ما يجعلك نشيط متفائل سريع البديهة قادر تشتغل وتلاقي حلول اسبوع فعال جدا بدك تركز حتى تاخذ كل الفرص الحلوة مبروك عليك الحظ الكبير بالتوفيق

عاطفياً: تشهد حياتك الاجتماعية سلسلة مناسبات عديدة تسعدك وتجعلك تكتشف بعض الاشخاص المميزين كما يدفعك كوكب الزهرة من برج العذراء الى احداث جوجلة كبيرة على اوضاعك العاطفية والعائلية والشخصية والى ابعاد من لم يعد يناسبك العازب, تزدهر حياتك العاطفية حيث تقع بالغرام او تلتقي الحبيب على غير موعد وقد تحسم أمرك بالزواج