القاهرة- الخليج 365
مهنياً: اكل اسبوع مش متل الثاني وكل يوم مش متل الثاني اسبوع استثنائي واعد وزاهر بالحظ نابض بالحياة تحت تاثيرات الكواكب الداعمة من ابراج صديقة الشمس وعطارد والقمر الجديد من الاسد المريخ والمشتري من الجوزاء بلوتون من الدلو ما يجعلك تنطلق واثقا مع تحديات جديدة تجذبك ومع فرص تلتقطها في الوقت المناسب وحظ يرافق الخطوات بشكل عام عندك طلة حلوة تجذب النجاح والتقدم الف مبروك حاول ان تستفيد من الاجواء الرابحة
عاطفياً: لا تجازف وكن حذرا في كلامك وفي تصرفاتك وحاول ان تتنازل قليلا وان تخفف من نبرة الصوت العالية في هذا الاسبوع المكهرب عاطفيا بسبب وجود الزهرة في العذراء حاول ان تتفهم مزاج الشريك واياك ان تفقد السيطرة على اعصابك للعازب أحذّرك من التهور والتسرع في إطلاق الاحكام و يجب أن تأخذ أيضاً بعين الاعتبار انك انت صاحب الطاقة السلبية
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 03 آب إلى الجمعة 09 آب 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.