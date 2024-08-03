توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 03 آب إلى الجمعة 09 آب 2024

مهنياً: اكل اسبوع مش متل الثاني وكل يوم مش متل الثاني اسبوع استثنائي واعد وزاهر بالحظ نابض بالحياة تحت تاثيرات الكواكب الداعمة من ابراج صديقة الشمس وعطارد والقمر الجديد من الاسد المريخ والمشتري من الجوزاء بلوتون من الدلو ما يجعلك تنطلق واثقا مع تحديات جديدة تجذبك ومع فرص تلتقطها في الوقت المناسب وحظ يرافق الخطوات بشكل عام عندك طلة حلوة تجذب النجاح والتقدم الف مبروك حاول ان تستفيد من الاجواء الرابحة

عاطفياً: لا تجازف وكن حذرا في كلامك وفي تصرفاتك وحاول ان تتنازل قليلا وان تخفف من نبرة الصوت العالية في هذا الاسبوع المكهرب عاطفيا بسبب وجود الزهرة في العذراء حاول ان تتفهم مزاج الشريك واياك ان تفقد السيطرة على اعصابك للعازب أحذّرك من التهور والتسرع في إطلاق الاحكام و يجب أن تأخذ أيضاً بعين الاعتبار انك انت صاحب الطاقة السلبية