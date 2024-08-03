القاهرة- الخليج 365
مهنياً: بسم الله الرحمان الرحيم لانه منخاف من العقرب من كلمة واقفة او تصرف جارح ما تنقز انا بحبك كتير وبحب شخصيتك الواثقة انت الذي يبكل المربعات الدقيقة بين الكواكب مربع مع اورانوس في الثور مربع مع الشمس من الاسد ومربع مع بلوتون من الدلو اسبوع مهم الشمس وعطارد في الاسد في النقطة الاعلى والاهم في البيت العاشر فتشعر بالتعب
عاطفياً: وجود كوكب الحب في العذراء الصديق يهديك اشعاعاته الايجابية ويجعلك سعيداً بالاجواء الاجتماعية والعاطفية فتنطلق واثقا في حياتك العاطفية والعائلية للعازب, تستفيد شخصيا من تاثيرات كوكب الزهرة وفوائده العاطفية في هذه الفترة الاكثر وعدا فتعرف لقاءات سعيدة، وقد تتلقّى أخبارًا كثيرة ومفرحة من قبل الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 03 آب إلى الجمعة 09 آب 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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