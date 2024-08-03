صدمة في عالم الشوكولاتة واكتشاف خطير في ألواح منتشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - اكتشف فريق من الباحثين في جامعة جورج واشنطن، اكتشاف مفاجئ بعد تحليل 72 نوعا من منتجات الكاكو التجارية على مدى 8 سنوات.

وخلال الدراسة وجد الباحثون أن جميع المنتجات الخاضعة للدراسة، تحتوي على آثار من المعادن السامة، وأن نحو نصفها يحتوي على مستويات عالية من الرصاص (أكثر بنحو 20% من الحد الأقصى المسموح به)

كما تجاوز أكثر من ثلثها المستويات المسموح بها من الكادميوم، والذي ارتبط بالسرطان وتلف الكلى، وفق ديلي ميل.

ووفق للاختبار الذي شملته الدراسة عن المعادن الثقيلة، مثل الرصاص والكادميوم والزرنيخ، اكتشف الباحثون أن زهاء نصف ألواح الشوكولاتة الشعبية في السوق الأمريكية، تحتوي على معادن سامة مرتبطة بأمراض قاتلة، بما في ذلك السرطان.

وأوضح الدكتور لي فريم، معد الدراسة ومدير الطب التكاملي في كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة جورج واشنطن: "نحن جميعا نحب الشوكولاتة، ولكن من المهم أن نتناولها باعتدال كما هو الحال مع الأطعمة الأخرى التي تحتوي على معادن ثقيلة، بما في ذلك الأسماك الكبيرة مثل التونة والأرز البني غير المغسول".

كما يمكن أن تنتقل المعادن الثقيلة إلى المنتجات الغذائية من التربة أو الهواء أو الماء أو أثناء عملية التصنيع، وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

وجاءت النتائج وسط أبحاث حديثة أخرى، قدرت أن آلاف حالات السرطان سنويا يمكن أن ترتبط بالأطعمة التي تحتوي على الرصاص والكادميوم والزرنيخ.