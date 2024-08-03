منجم هندي يثير جدلا بتوقعه لموعد الحرب العالمية الثالثة.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثار المنجم الهندي الشهير كوشال كومار، المعروف باسم "نوستراداموس الجديد" حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلانه موعد جديد للحرب العالمية الثالثة، بالرغم من أنه أخطأ في تحديد الموعد 3 مرات سابقا.

وفي وقت سابق ذكر "كوشال كومار" أن الأحداث ستتصاعد بين إسرائيل وحماس وكوريا والصين وتايوان وروسيا وحلف شمال الأطلسي، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتوقع أيضا أن تبدأ الحرب العالمية الثالثة يوم 18 يونيو، وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، توقع تاريخين آخرين في شهر يوليو، ولكن تنبؤاته لم تكن صحيحة.

ومع نهاية شهر يوليو توقع المنجم أن تبدأ الحرب العالمية الثالثة يوم 4 أو 5 أغسطس.

وكانت قد تنبأ "كوشال" سابقا بوفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، وبعض الصراعات الدولية المستمرة حول العالم.

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