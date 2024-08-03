10 صور تكشف عن رجل يعتدي على مضيفة ويفتح باب الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، تناول مسافر وصفته السلطات بأنه مختل عقليا من نيوجيرسي بالولايات المتحدة الكثير من المواد المخدرة، أثناء رحلة طيران، وحاول الاعتداء على مضيفة على متن الطائرة وفتح باب الطائرة في منتصف الرحلة - ما أجبر القبطان على الهبوط اضطراريا في ولاية يوتا، وفقًا للشرطة الفيدرالية التي ألقت القبض عليه.

وبحسب nypost، قال مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة يوتا إن إريك نيكولاس جابكو (26 عاما) من ديلانكو كان على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 2101 من سياتل إلى دالاس عندما بدأ يتصرف "بشكل غير منضبط".

وذكرت السلطات أن جابكو خلع قميصه وبدأ في تدخين سيجارة إلكترونية، والصراخ وضرب إحدى أفراد الطاقم، وحاول التقرب من المضيفة بصورة غير لائقة.

وبحسب مسؤولين فيدراليين، فإن الراكب- الذي اعترف لاحقًا بتناول 10 قطع من الماريجوانا- اعتدى أيضًا على مضيفة طيران وحاول فتح الأبواب الخارجية للطائرة عدة مرات.

ووصف الرجل بـ"أسوأ راكب في العالم"، فيما تداولت مواقع ومنصات عدة مقطع فيديو له وهو يجر من قبل الشرطة خارج الطائرة متمتما حينا وصارخاً حينا، بأنه عاقل.

وبحسب قناة KSLTV، فإن لقطات فيديو فوضوية تظهر جابكو عاري الصدر ويصرخ "أنا عاقل!" بينما يحاول أفراد الطاقم تهدئته بالقرب من حمام الطائرة .

وعندما رفض الجلوس في مقعده، قامت المضيفات بتقييد يديه وقدميه بالأغلال - بينما قام قائد الطائرة بهبوط اضطراري في مدينة سولت ليك، حسبما ذكرت السلطات.

وبحسب الادعاء العام، زُعم أن جابكو حاول أيضًا خلال الرحلة تسليم راكب آخر كيسًا يحتوي على حبوب مجهولة الهوية.

وتم القبض على جابكو في مطار سولت ليك سيتي الدولي، حيث قيل إنه كسر بابا زجاجيا وبصق على ضابط أثناء اعتقاله، وفقا للمدعين العامين.

وأنكر تعاطي أي مخدرات غير قانونية، لكنه أخبر ضابط لاحقًا أنه تناول "حوالي 10 قطع من الماريجوانا الصالحة للأكل" - دون أن يكون لديه أي فكرة عن مدى قوتها، وفقًا لوثائق المحكمة.

والآن يتم التحقيق في هذه القضية الغريبة حاليًا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة سولت ليك سيتي وشرطة مدينة سولت ليك سيتي.

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