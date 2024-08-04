بـ20 جنيه فقط.. وجبة تخفض ضغط الدم وتقوي قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يبحث الكثير من الأشخاص عن وجبة اقتصادية وصحية في نفس الوقت، وهناك وجبة لا تكلفك سوى 20 جنيها مصريا فقط، ولكنها تمتلك قدرة مذهلة وقيمة غذائية عالية على خفض مستويات الضغط المرتفع ودعم صحة القلب، وغيرها من الفوائد الأخرى، وهي "الكوسة"، وفقا لموقعي "everydayhealth"، و"webmd".

دعم صحة القلب

تحتوي الكوسة على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على التحكم في الكوليسترول والدهون الثلاثية، وبالتالي، دعم صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من أمراض القلب.

خفض مستويات الضغط المرتفع

تحتوي الكوسة على نسبة عالية من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم والحفاظ على توازن السوائل، وهي عامل مهم في تنظيم ضغط الدم.

والألياف الموجودة بها تُسهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتحسين عملية الهضم، وبالتالي ضبط مستويات ضغط الدم المرتفع.

فوائد أخرى للكوسة

خفض نسبة السكر في الدم، لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين ب 6.

دعم صحة العين، وتقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

كونها غني بالألياف الغذائية، لذا تُسهم في تعزيز صحة الأمعاء، ومنع تراكم الفضلات.

إنقاص الوزن، بفضل محتواها المنخفض من السعرات الحرارية.

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