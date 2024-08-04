6 أكلات عدو خفي لقلبك وجرثومة المعدة.. توقف عن تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

هناك بعض الأطعمة الشائعة التي نتناولها يوميا تحتوي على مكونات تزيد من خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، مثل أمراض القلب وجرثومة المعدة، وفقا لموقع "webmd".

السكريات

تزيد الكميات الكبيرة من السكر والدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

الأطعمة الدهنية والمقلية

مثل واللحوم الدهنية، والأطعمة المقلية في الزيت، هذه الأطعمة تبطئ عملية الهضم وتزيد من إنتاج الأحماض في المعدة، وبالتالي تهيج جرثومة المعدة.

الوجبات السريعة

تحتوي الوجبات السريعة على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، والتي تسبب تهيج المعدة المصابة بالجرثومة.

الأطعمة المخبوزة

تناول هذه الأطعمة يُزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، لاحتوائها على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والسكر المضاف.

الأطعمة المقلية

الإفراط في تناول البطاطس المقلية، له عواقب وخيمة على صحة قلبك، نظرا لأنها غنية بزيوت غير صحية وكميات كبيرة من الملح والدهون المشبعة.

الأطعمة الحارة

تزيد من تهيج المعدة وتسبب الحرقة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل جرثومة المعدة.

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