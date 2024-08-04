بلوجر يثير الجدل بـ فاكهة غريبة.. رائحتها كريهة وفوائدها لن تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف اليوتيوبر "كريم السيد" في فيديو له عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" عن نوع فاكهة مكروه وممنوع في العالم، وذلك بسبب رائحتها الكريهة.

وأوضح "كريم" أن فاكهة "الدوريان" مشهورة في آسيا وماليزيا والصين وبعض دول العالم.

وفي هذا الصدد نرصد لكم فوائد فاكهة "الدوريان" بحسب ما ذكر موقع "هيلث".

1. صحة الجهاز الهضمي:

الدوريان مصدرا ممتازا للعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف، وهذا يسهم في دعم صحة الجهاز الهضمي وتغذية البكتيريا الحيوية التي تطلق مركبات تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs).

2. تعزيز صحة القلب:

تناول كميات كبيرة من الألياف الغذائية قد يحمي أيضا من أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من الألياف والدهون الأحادية غير المشبعة، وهذا يساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول، ما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يوفر الدوريان العناصر الغذائية المهمة لصحة القلب، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تساعد على التحكم في ضغط الدم، كما أنها مصدر جيد لحمض الفوليك، الذي ينظم مستويات حمض أميني يسمى الهوموسيستين.

3. فقدان الوزن:

قد يساعد محتواها من الألياف على فقدان الوزن والشعور بالشبع لفترة أطول بعد تناول الطعام، ما قد يسهم في الحفاظ على وزن الجسم المثالي.

4. الوقاية من الأمراض:

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات يمكن أن يعزز الصحة العامة ويقلل خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية.

وتحتوي فاكهة "الدوريان" على نسبة عالية جدا من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، ما يسهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان وأمراض القلب.

5. صحة الدماغ:

يمكن أن يساعد تناول هذه الفاكهة في الحصول على المزيد من فيتامين سي، حيث توفر حصة واحدة أكثر من 50% من احتياجاتك اليومية من المغذيات، ما قد يساعد في دعم صحة الدماغ.

أضرار فاكهة الدوريان:

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة، مثل: مرض الكلى تجنب تناول فاكهة الدوريان، لأنهم لا يستطيعون إفراز البوتاسيوم الزائد بشكل فعال من خلال الكلى.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى تراكم البوتاسيوم في الدم، وهو ما قد يكون خطيرا ويهدد الحياة.

وتحتوي هذه الفاكهة أيضا على نسبة عالية من الألياف، ما يؤدي إلى الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، مثل: الانتفاخ والغازات والإسهال.

لماذا رائحتها كريهة جدا؟

المركبات العطرية الموجودة بها قد تسهم في تكوين الروائح الكريهة، لذا تم حظرها في العديد من الفنادق والمطارات.

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