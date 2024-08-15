الامارات | سجن يوتيوبر هندي طبخ طائراً وطنياً محمياً بأمر الحكومة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت السلطات الهندية نجماً صاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي ووضعته قيد الاحتجاز بعد نشره مقطع فيديو يظهر فيه وهو يطهو طاووساً ويأكل هذا الطائر الوطني المحمي، وفق ما أفادت الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن كودام براناي كومار أوقِف، الاثنين، وأودِع السجن بعدما "أكدت مقاطع فيديو أخرى على هاتفه المحمول" أن الطائر الذي كان يطهوه في مقطع الفيديو على "يوتيوب" عن إعداد الكاري كان بالفعل طاووساً.

وتوفّر قوانين الحياة البرية الصارمة حماية للطيور الملونة في الهند.

وقال مسؤول الشرطة في ولاية تيلانغانا في جنوب الهند أكيل ماهاجان: "إنه موجود في السجن لمدة 14 يوماً بموجب قانون حماية الحياة البرية، وستقرر المحكمة ما إذا كان ينبغي إبقاؤه وراء القضبان أو إطلاق سراحه بكفالة".

وحسب فرانس برس يسعى المحققون أيضاً إلى أن يحددوا كيف وأين تمكن كومار من الحصول على طاووس لاستخدامه في الفيديو الذي حُذف منذ ذلك الحين من قناته.

وأظهره مقطع الفيديو وهو يطبخ الطاووس بالكاري، في محاولة منه لتحقيق "قدر أكبر من المشاهدات"، لكن "رد الفعل كان بعيداً كل البعد عما كان يتوقعه"، على ما لاحظت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إذ إن "مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا الفيديو، واتهموا كومار بالترويج للاستهلاك غير القانوني للحيوانات البرية وعدم احترام رمز وطني".

وللطاووس الهندي الذي يتميز بلونه الأزرق أهمية رمزية كبيرة في الهند. وكانت تُطلق على عرش سلالة المغول الحاكمة في الهند تسمية "عرش الطاووس" أيضاً لأنه كان يضم طواويس مرصعة بالجواهر.

وأدى التوسع المدني السريع وفقدان الطواويس موائلها في العقود الأخيرة إلى انخفاض كبير لأعدادها في البرية. وتحميها راهناً عقوبات وغرامات صارمة.