الامارات | إيمان خليف تقاضي ترامب وايلون ماسك ومؤلفة "هاري بوتر" بتهمة "التحرش"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد الاتهامات والاساءات التي لحقت بإيمان خليف في أولمبياد باريس قررت الملاكمة الجزائرية أمس الأربعاء تقديم ملاحقات قضائية ضد عدد من المسيئين لها، لكن القائمة ضمت شخصيات غير عادية مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ومالك منصة "إكس" إيلون ماسك، والكاتبة البريطانية جي كي رولينغ مؤلفة السلسلة الشهيرة "هاري بوتر".

وفتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقاً إثر شكوى تقدّمت بها خليف بتهمة التحرش الإلكتروني الجسيم ضد هؤلاء بتهمة تغريدات وتعليقات اعتبرت تنمراً مؤلماً بالنسبة لخليف، التي قالت في مقابلة مؤخراً إن ما تعرضت له خلال الأولمبياد دفعها كل يوم إلى البكاء وحيدة في غرفتها.

وفي تغريدة على حسابها في "أكس"، علقت مؤلفة سلسلة هاري بوتر على المباراة التي جمعت الشابة الجزائرية ابنة الـ 25 عاماً مع منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني، التي انسحبت وهي تبكي بعد 46 ثانية فقط، أن "عنف الذكور أصبح ضد المرأة رياضة أولمبية".وكتبت فوق صورة لخليف وكاريني إن هذا المشهد أظهر "ابتسامة رجل يعرف أنه محمي من قبل مؤسسة رياضية كارهة للنساء.. ويستمتع بضرب امرأة وتحطيم حلم حياتها".

بدوره، نشر المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، صورة من نفس المباراة. وعلق ترامب عليها في حسابه بتروث سوشيال قائلا: "سأبعد الرجال عن الرياضات النسائية".

أما ماسك فشارك منشورا للسباح الأميركي رايلي جاينز على موقع X يفيد أيضا بأن "الرجال لا ينتمون إلى الرياضات النسائية". وأضاف كاتباً "بالتأكيد" في إشارة إلى موافقته على تلك الفكرة التي تحمل اتهاماً للبطلة الجزائرية بأنها رجل.

وكانت إيمان تقدمت بشكوى الأسبوع الماضي لدى مركز مكافحة الكراهية الإلكتروني التابع لمكتب المدعي العام في باريس، حسب ما أكد محاميها نبيل بودي، وقال حينها في بيان إن "الملاكمة قررت بعد فوزها بالميدالية الذهبية خوض معركة جديدة، معركة العدالة والكرامة والشرف، إذ تقدّمت بشكوى بشأن أعمال التحرش الإلكتروني الجسيمة التي تعرضت لها".

وأحرزت خليف ذهبية الملاكمة في وزن 66 بعدما تغلّبت على الصينية ليو يانغ المصنفة ثانية 5-0 بإجماع الحكام، وأصبحت أول ملاكمة جزائرية وإفريقية تحصد ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية، إلا أن فوزها هذا رافقته حملات واسعة النطاق ضدها واتهامات لها بأنها رجل.

إلا أن الفتاة أكدت لاحقاً أنها ولدت أنثى وعاشت أنثى، متأسفة على هذا الكم من الظلم والمس بكرامتها الذي تعرضت له.