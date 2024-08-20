الامارات | "اختفاء مقص" يتسبب في إلغاء 36 رحلة جوية في اليابان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغيت 36 رحلة جوية وتأخرت 201 رحلة أخرى في مطار ياباني خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد اختفاء مقص في متجر بالقرب من بوابات الصعود إلى الطائرة.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد وقع الحادث صباح يوم السبت بمطار نيو شيتوس في هوكايدو، مما دفع سلطات المطار إلى تعليق عمليات الفحص الأمني لمدة ساعتين تقريباً.

وكانت هناك طوابير انتظار طويلة بالمطار، حيث طُلب من الركاب الذين اجتازوا بالفعل فحوصات الأمن، الخضوع لعملية الفحص مرة أخرى، مما أدى إلى تأخيرات وإلغاءات واسعة النطاق.

وحاولت السلطات تحديد مكان المقص المفقود، الذي عُثر عليه في المتجر نفسه في اليوم التالي.

وأشاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على «إكس» باستجابة المطار للحادث، حيث قال العديد منهم إنها أكدت ثقتهم في سلامة الطيران الياباني.

ويعد نيو شيتوسي أحد أكثر المطارات ازدحاماً في اليابان، حيث يخدم ثاني أكثر الطرق الجوية المحلية ازدحاماً في العالم - بين طوكيو وسابورو - وفقاً لشركة تحليلات الطيران OAG.

واستخدم أكثر من 15 مليون مسافر المطار في عام 2022.