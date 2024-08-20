مواد سامة.. طبيب يحذر من خطورة أقلام تبييض الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يلجأ كثيرون إلى استخدام "أقلام تبييض الأسنان" كحل بديل لعمليات التجميل، وذلك لإزالة اصفرار الأسنان الناتج عن التدخين أو القهوة والشاي.

ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن أقلام التبييض تسبب الكثير من الأضرار على المدى الطويل، وفقا لما كشفه الدكتور محمد عبد اللطيف البحراوي أستاذ مساعد علاج اللثة وزراعة الأسنان بجامعة عين شمس في تصريح خاص لـ "الخليج 365".

وقال محمد أن بعض مبيضات الأسنان التي تباع دون رقابة أو تحت إشراف طبي عبر الإنترنت قد تكون مضرة جدا وخطيرة.

وأضاف أستاذ مساعد علاج اللثة أن مبيضات الأسنان قد تكون عبارة عن صبغة بيضاء تعمل طبقة رقيقة للغاية على الأسنان وغير ثابتة لا تظل يوما كاملا وتذوب مع تناول الطعام والشراب.

وأوضح عبد اللطيف أن أقلام تبييض الأسنان قد تضر الجسم بشكل عام لأنها تعتبر مواد سامة.

وأشار البحراوي أن هناك العديد من المنتجات الطبيعية والغير ضارة ويمكن استخدامها في التبييض وتباع في الصيدليات.

وحذر محمد من أن الاستخدام طويل الأمد لـ أقلام تببيض الأسنان قد يسبب التهاب اللثة وحساسية الأسنان.

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