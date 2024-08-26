الامارات | «الخط العربي» يزيّن جدارية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحروفه المقطعة والمركبة بشكل متمايل وباللون الزهري في المنطقة المطلة على برج خليفة، يقدّم الفنان التونسي العالمي «إل سيد» عدداً من الجداريات المدهشة التي تلفت انتباه زوّار دبي والمقيمين فيها. و«إل سيد» المعروف ببراعته في الرسوم الجدارية هو مخترع «الكاليغرافيتي» وهو خليط بين الخط العربي وفن الغرافيتي. وتعبر لوحاته الجدارية عن الحاجة إلى العيش في سلام مع احترام الآخرين.

وقدّم «إل سيد» العديد من الأعمال والجداريات لمدن حول العالم مثل نيويورك وباريس ودبي وجدة وجربة والجزائر العاصمة وملبورن. وفي يونيو 2015، رسم «إل سيد» العديد من لوحات الخط العربي والغرافيتي على جسر الفنون في باريس، وذلك بعد أن تمت إزالة أقفال الحب التي كانت موجودة عليه.