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الامارات | بيع قميص لاعب بـ 24 مليون دولار

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رويترز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بيع قميص لاعب بـ 24 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح القميص الذي ارتداه بيب روث، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره أعظم لاعب بيسبول عبر التاريخ، خلال المباراة الثالثة من السلسلة العالمية لعام 1932، أغلى قطعة تذكارية رياضية بعد بيعه في مزاد علني مقابل 24.12 مليون دولار أمس.

وحطم القميص الذي ارتداه روث لاعب فريق نيويورك يانكيز أمام فريق شيكاغو كابس، الرقم القياسي السابق الذي حمله قميص مايكل جوردان في نهائيات الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين عام 1998، والذي بيع مقابل 10.1 ملايين دولار في عام 2022.

وقال كريس آيفي، مدير المزادات في دار هيريتيدغ الأميركية للمزادات «لو كانت هذه قطعة فنية، فإن الأمر سيكون بمثابة اقتناء لوحة الموناليزا».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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