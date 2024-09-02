انتبه ما تأكله يوميا.. طعام يدمر الدماغ ويضعف وظائف الكبد والكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تشكل الأطعمة المصنعة جزءا كبيرا من النظام الغذائي للعديد من الأشخاص، فهي سهلة التحضير ومريحة، ولكن هل تدرك الآثار الجانبية الخطيرة التي تسببها لصحتك؟

الأطعمة المصنعة والدماغ

تحتوي الأطعمة المصنعة على كميات كبيرة من الملح والسكر، وهما عنصران رئيسيان يؤثران سلبا على صحة الدماغ.

يرتبط تناول كميات كبيرة من الملح الموجود بها بارتفاع ضغط الدم، ما يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وتضييق تدفق الدم إلى الدماغ.

ويسبب استهلاك السكر المكرر في زيادة الالتهاب في الجسم، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض عصبية تنكسية مثل الخرف والزهايمر والإجهاد التأكسدي، وانخفاض وظائف المخ، وفقا لموقعي "livestrong" و"news medical".

الأطعمة المصنعة والكبد

الأطعمة المصنعة غنية بنسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة، وهذه الدهون تترسب في الكبد وتسبب ما يعرف بـ"مرض الكبد الدهني غير الكحولي"، وضعف وظائف الكبد وزيادة خطر الإصابة بتليف الكبد.

الأطعمة المصنعة والكلى

يعمل الملح الموجود بكميات كبيرة في الأطعمة المصنعة على رفع ضغط الدم، ما يزيد من الضغط على الكلى ويجعلها تعمل بجهد أكبر للتخلص من السوائل الزائدة، كما أن بعض المواد الموجودة في هذه الأطعمة تسبب تكون حصوات الكلى وتزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

أضرار أخرى للأطعمة المصنعة

بالإضافة إلى التأثير على الدماغ والكبد والكلى، فإن الأطعمة المصنعة ترتبط بالعديد من المشكلات الصحية الأخرى، وتشمل:

زيادة الوزن والسمنة.

مرض السكري.

أمراض القلب والأوعية الدموية.

السرطان.

التهابات المعدة.

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