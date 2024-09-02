هجوم ثعبان على بلوجر وهذا ما حدث (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

شارك اليوتيوبر الأمريكي "جاي بروير" مقطع فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" يظهر فيه وهو يدافع عن نفسه ضد ثعبان "بايثون" حاول مهاجمته.

ويبدأ الفيديو بإظهار "بروير" وهو يتعامل بثقة مع الثعبان العملاق في حجرة تشبه الصندوق، وفقا لموقع "ndtv".

وبعد ذلك هاجمه الثعبان وانقض على وجهه، ولكن رد فعله السريع أنقذه من الهجوم.

وأثار الفيديو حالة من الذعر بين متابعيه، وغالبا ما يشارك بروير مقاطع فيديو مثيرة للاهتمام عن الحيوانات والزواحف على صفحته بموقع إنستجرام.

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