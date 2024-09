شكرا لقرائتكم خبر عن لرعاية صحية نموذجية.. الضمان الصحي يطلق المساعد الرقمي "بشرى" والان نبدء بالتفاصيل

رعاية صحية نموذجية

الدمام - شريف احمد - أطلق مجلس الضمان الصحي، المساعد الرقمي "بشرى"، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة مستفيدي الضمان الصحي، مما يسهم في رفع مستوى رضاهم وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.وتتيح "بشرى" للمستفيدين التفاعل بسهولة مع خدمات مجلس الضمان الصحي في أي وقت ومن أي مكان، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات تفاعلية على مدار الساعة، وتوفير استجابات سريعة ودقيقة وفعالة تتوافق مع احتياجات مستفيدي الضمان الصحي عبر الموقع الإلكتروني كخطوة أولية. Here’sBushra.. To Assist you This is a Twitter Status— مجلس الضمان الصحي (@SaudiCHI)وسيتم تطبيقها على المنصات الأخرى كتطبيق ضمان يهتم، وخدمة الواتساب، لتحقيق تجربة رعاية صحية نموذجية عالية الجودة والكفاءة لتمكينهم من الحصول على كامل حقوقهم بكل يسر وسهولة.وقالت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي والمدير التنفيذي للتواصل والتميز في خدمة العملاء إيمان الطريقي: "إطلاق المساعد الرقمي "بشرى" يعكس التزامنا بتبني أحدث التقنيات لضمان تقديم خدمات متميزة وسريعة لمستفيدي مجلس الضمان الصحي.وأوضح أن المجلس يسعى من خلال "بشرى" إلى توفير تجربة سلسة وفعالة تتجاوب مع استفسارات واحتياجات المستفيدين على مدار الساعة، مما يعزز من مستوى رضاهم ويجعل تجربتهم مع خدمات المجلس أكثر سهولة ويسر".