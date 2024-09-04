الامارات | دبي تستضيف حفل جوائز أفضل طاهٍ في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة أفضل طاهٍ العالمية «ذا بيست شيف» عن حفلها السنوي الثامن الذي سيُقام في مدينة دبي في الفترة من الرابع إلى السادس من نوفمبر المقبل. ومن المقرر أن تكون هذه النسخة هي الأكبر بين احتفالات توزيع جوائز أفضل طاهٍ في العالم، وأن تعكس التأثير المتزايد لبرنامج «The Best Chef»، وكذلك الأهمية الكبيرة لدبي في عالم فنون الطّهي.

وستكون هذه النسخة الرائدة من جوائز أفضل طاهٍ التي تنظم بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، نسخة افتتاحية لجوائز الطهي العالمية التي ستقام في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز مكانة المدينة، مركزاً رائداً في قطاع فنون الطهي العالمي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «سعداء باختيار دبي لاستضافة جوائز أفضل طاهٍ في نسختها الافتتاحية لأول مرّة خارج القارة الأوروبية والأميركتين، وهو ما يؤكد مكانة الإمارة وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الكبرى، وعاصمة لفنون الطهي، كما ينسجم ذلك مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، الرامية إلى تعزيز مكانة المدينة، وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. إلى جانب أن اختيار دبي لاستضافة هذه الدورة الاستثنائية، يؤكد أهمية الدعم المستمر الذي يقدمه الشركاء والجهات المعنية. وفي ضوء تنامي المكانة العالمية للمطاعم المحلية وأيضاً العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها، فإننا نتطلع للترحيب بنخبة من المواهب في مجال فنون الطهي على مستوى العالم، مع استعراض جانب الابتكار للمدينة وكذلك ما يتمتع به هذا القطاع من تنوّع وحيوية».

وسيستضيف حفل جوائز أفضل طاهٍ 2024 في دبي نخبة من الشخصيات العالمية في مجال الطهي، مثل الشيف فوغان مابي من Amisfield، وألبرت أدريا من Enigma، وآنخل ليون من Aponiente، وفلوريانو بيليغرينو وإيزابيلا بوتي من BROS، وهذا يؤكد أهمية هذا الحدث كمنصة متميّزة في فنون الطهي الدولي. وسيُسلَّط الضوء أيضاً على كبار الطهاة في دبي، مثل غريغوري بيرغر من Ossiano، ومحمد أورفلي من Orfali Bros، وهيمناشو سايني من Tresind Studio, Avatara، وهم من أبرز الطهاة المرشحين للفوز بأضخم الجوائز، وهذا يعكس تأثيرهم الكبير على فنون الطهي المحلي.

وتم اختيار دبي ضمن أفضل 10 مدن في العالم لعشّاق الطعام، كما أنها صُنفت في المركز الثاني عالمياً من حيث كثرة المطاعم، فيما ذكر 79% من سكان الإمارات أنهم يعتبرون دبي الوجهة العالمية الرائدة للمأكولات وفنون الطهي تليها ميلانو وباريس. وباعتبارها مركزاً مزدهراً للابتكار في مجال المأكولات، تحظى دبي بالتقدير لتصديرها المفاهيم والعلامات التجارية المحلية المميّزة في مجال المطاعم المعاصرة، إلى وجهات عالمية رائدة في جميع أنحاء العالم مثل: «كينويا» Kinoya، و«غايا» GAIA، و«روبيرتوز» Roberto’s.