الامارات | إبادة حيوانات نمس حادت عن الخطة.. تركت الأفاعي وأكلت الأرانب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اليابان أنها أبادت في إحدى جزرها شبه الاستوائية حيوانات النمس، التي كان يُفترَض أن تصطاد الثعابين السامة للقضاء عليها، لكنها كانت بدلاً من ذلك تفضّل أن تتغذى على الأرانب المحلية المهددة بالانقراض.

واستقدمت اليابان في أواخر السبعينات نحو 30 من حيوانات النمس إلى جزيرة أمامي أوشيما المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لـ«اليونسكو»، بهدف الحدّ من أعداد أفاعي هابو ذات العضّة التي يمكن أن تكون قاتلة للبشر.

ولكن سرعان ما تبيّن أن حيوانات النمس غير قادرة على التكيّف مع نمط حياة الزواحف، وما كان منها إلا أن لجأت إلى تأمين غذائها من أرانب الجزيرة.

وفي عام 2000، وصلت أعداد حيوانات النمس إلى نحو 10 آلاف، فأطلقت اليابان برنامجاً للقضاء عليها. وبعد مرور 50 عاماً من بدء المبادرة، أعلنت الحكومة، أول من أمس، أن الجزيرة أصبحت خالية من حيوانات النمس.