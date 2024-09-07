هل تساهم بذور الشيا في خسارة الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تتصدر بذور الشيا قائمة الأطعمة الصحية التي يوصي بها خبراء التغذية، ويتم الترويج لها على نطاق واسع كحل سحري لإنقاص الوزن.

ولكن، هل هذه البذور الصغيرة حقًا تستحق كل هذا الضجيج؟ وما هي الأدلة العلمية التي تدعم فوائدها في خسارة الوزن؟ في هذا التقرير، سنقوم بتحليل فوائد بذور الشيا الصحية، ونتناول دورها في عملية فقدان الوزن، لنكشف لك الحقيقة وراء هذه البذور المعجزة.

وفق "هيلث لاين" وصفها الباحثين بـ"الحبوب الزائفة"، ويرجع السبب تسمية بذور الشيا بالحبوب الزائفة، أنها في الواقع عضو في عائلة النعناع، وموطنها المكسيك، وهي تستخدم تقليديها من قبل المجتمعات القديمة كبديل للحبوب الكاملة، وهذا هو سر وصفها بالزائفة.

ولا يعني ذلك أنها فقيرة في المغذيات، بل على العكس، تحتوي بذور الشيا على مجموعة مميزة من المغذيات، إلى جانب أنها غنية بالألياف، وتستخدم من قبل الطب التقليدي كعلاج فعّال للإمساك والانتفاخ.

وفق "ويب ميد"، فإنها تحتوي على العديد من الفوائد والعناصر مثل ما يلي:

الكالسيوم، والمنغنيز، والمغنيسيوم، والسيلينيوم، والنحاس، والحديد، والفوسفور، إلى جانب مجموعة قوية من مضادات الأكسدة، ما يجعلها أداة لخفض الالتهابات، وهو ما يعود بفائدة وقائية ضد السكري.

هل تساعد على تقليل الوزن؟

تحد من الشهية، وتعزز فقدان الوزن، والنظرية الشائعة هي أنه نظراً لأن هذه البذور تملأ الجسم وتحتوي على نسبة عالية من الألياف، فإنها تساعد في منع الإفراط في تناول الطعام.

تناول ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا تحتويان على ما يقرب من 10 جم من الألياف، وهذا يمثل حوالي 40% من المدخول اليومي الموصى به.

وقد ارتبطت الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف بفقدان الوزن.

ووفق دراسة أجريت عام 2015، فإن تناول 30 جم من الألياف يومياً قد يساعد على فقدان نفس القدر من الوزن كما لو كنت تتبع نظاماً غذائياً أكثر تعقيداً.